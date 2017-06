Team New Zealand ganha vantagem na 35.ª America’s Cup

Quatro anos depois, a luta pela vitória na America’s Cup voltou a ser disputada por norte-americanos e neozelandeses. Neste sábado, nas Bermudas, Oracle Team USA e Emirates Team New Zealand defrontaram-se nas duas primeiras regatas do mais antigo troféu do desporto internacional e o veleiro liderado por Peter Burling acabou por sair sempre vencedor. Com dois triunfos, os neozelandeses anularam o ponto de bónus conquistado pelos norte-americanos na qualificação e vão partir para os terceiros e quartos duelos, que serão disputados neste domingo, com um ponto de vantagem.

Em 2013, em São Francisco, uma das mais espectaculares recuperações da história do desporto permitiu que a Oracle Team USA desse a volta a uma desvantagem de 1-8, garantindo o triunfo na 34.ª edição da America’s Cup com um total de 9-8. Quatro anos depois, o australiano Jimmy Spithill volta a liderar o barco norte-americano, mas do outro lado é quase tudo novo. Após a enorme desilusão sofrida na Califórnia, os “kiwis” mudaram quase tudo e nas Bermudas, sob a liderança de Peter Burling, estão decididos em fazer regressar, 14 anos depois, a Auld Mug à Nova Zelândia.

Sem competir desde 3 de Junho, dia em que terminou a qualificação onde garantiu a conquista de um ponto de bónus ao concluir no primeiro lugar, a Team USA não podia começar de forma pior a defesa do título. Penalizados por uma falsa partida, os norte-americanos foram claramente dominados pelos neozelandeses, que terminaram a primeira regata com uma vantagem de 30 segundos. Com este triunfo, a Team New Zealand anulou o bónus dos norte-americanos e os dois veleiros partiram para a segunda regata empatas a zero pontos.

O segundo round acabou por ser o mais emocionante. O AC50 comandado por Burling partiu melhor e o chegou a ter mais de minuto e meio de vantagem, mas Spithill conseguiu recuperar e colocar os dois barcos quase lado a lado. No entanto, um erro do Team USA hipotecou as hipóteses do defender e a Team New Zealand terminou a segunda regata com 1m26s de avanço.

Para este domingo estão marcadas as terceiras e quartas regatas. A Team New Zealand parte com uma vantagem de 1-0 e quem chegar primeiro aos sete pontos assegura a conquista da 35.ª America’s Cup.

