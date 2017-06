André Silva garante Ronaldo dedicado à selecção

O avançado André Silva assegurou esta sexta-feira que Cristiano Ronaldo está "totalmente dedicado" à selecção e à participação na Taça das Confederações, apesar dos problemas que está a viver em Espanha e no Real Madrid.

"O Ronaldo está motivado e vejo-o focado na selecção e em jogar o torneio. Está a levar os treinos muito a s��rio e está totalmente dedicado", afirmou André Silva, que falava aos jornalistas em conferência de imprensa, minutos antes de novo treino da selecção portuguesa no centro de estágios do Rubin Kazan.

Nesta semana, Cristiano Ronaldo foi acusado em Espanha de evasão fiscal. O diário desportivo A Bola e imprensa desportiva espanhola revelaram que o avançado vai mesmo abandonar o Real Madrid, por estar desagradado com toda a situação.

No último ano, André Silva tornou-se no companheiro de ataque de Ronaldo na equipa de Portugal e, com essa “sociedade”, o jogador de 21 anos já leva sete golos em apenas oito jogos com a camisola das “quinas”.

"Desde miúdo que tinha o sonho de jogar ao lado dele. Falamos bastante e dá-me conselhos", explicou o jogador formado no FC Porto.

A selecção nacional, que vai competir na Taça das Confederações com o estatuto de campeã europeia, estreia-se domingo ante o México, na Arena Kazan.

A formação lusa integra o Grupo A e defronta a anfitriã Rússia na segunda jornada, dia 21 de Junho, em Moscovo, fechando com a Nova Zelândia, dia 24, em São Petersburgo, a primeira fase.

