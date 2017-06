Everton contrata Davy Klaassen por 27 milhões de euros

O futebolista holandês Davy Klaassen transferiu-se do Ajax para o Everton, de Inglaterra, por 27 milhões de euros, clube com o qual assinou nesta quinta-feira um contrato até Junho de 2022.

O internacional holandês de 24 anos, que joga na posição de médio-ofensivo, tornou-se no segundo reforço do Everton para a próxima época, após a contratação do guarda-redes Jordan Pickford ao Sunderland, por 28,6 milhões de euros, verba que pode aumentar em 5,7 milhões de euros mediante a concretização de objetivos.

Desde que se estreou pelo Ajax aos 18 anos em 2011, Klaassen, um produto da famosa academia do clube de Amesterdão, marcou 49 golos em 163 jogos e foi capitão de equipa nas últimas duas épocas.

Além disso, foi uma peça fundamental na carreira do Ajax na Liga Europa, na qual atingiu a final disputada em Estocolmo, na Suécia, perdida para o Manchester United.

Soma 14 internacionalizações pela Holanda e quatro golos marcados desde que se estreou num jogo particular com a França em 2014.

“Falei há algumas semanas com Ronald Koeman [antiga glória do Ajax e do futebol holandês e actual treinador do Everton] sobre o clube e fiquei desde logo com um sentimento positivo. Queria cá vir e verificar se este era o clube certo para mim. E a verdade é que me sinto feliz aqui”, disse Klaassen, que revelou ter tido uma longa conversa com técnico holandês sobre o seu enquadramento no modelo de jogo da equipa.

