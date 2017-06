Governo quer farmácias a dar vacinas obrigatórias

O Governo está a estudar usar a rede de farmácias espalhada pelo país para administrarem as vacinas que integram o Plano Nacional de Vacinação.

Segundo revela nesta quarta-feira o Jornal de Notícias, o objectivo é aproveitar a rede de farmácias para chegar a mais pessoas. O JN cita fonte do executivo, mas a Associação Nacional de Farmácias nega qualquer negociação neste sentido.

Este projecto terá nascido na sequência das recentes epidemias de hepatite e do sarampo, que motivaram várias iniciativas no sentido de vacinar quem não estava imunizado.

As farmácias já administram algumas vacinas, como a da gripe, mas não nenhuma incluída no Plano Nacional de Vacinação. “A ideia será complementar a oferta dos centros de saúde, de forma integrada”, disse ao JN fonte do Infarmed.

Quem já se manifestou contra esta ideia foi o Bloco de Esquerda. O deputado Moisés Ferreira entregou esta semana uma pergunta no Parlamento sobre esta matéria e a pedir a reversão desta ideia.

