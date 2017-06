Ronaldo de “consciência tranquila” com acusação de fuga ao fisco

O futebolista português Cristiano Ronaldo declarou nesta quarta-feira estar tranquilo perante as notícias de evasão fiscal pela justiça espanhola, que acusa o jogador de defraudar o fisco espanhol em 14,7 milhões de euros.

Na partida da comitiva da selecção portuguesa de futebol que vai disputar a Taça das Confederações, na Rússia, o capitão da selecção foi questionado à entrada da porta do Aeroporto Humberto Delgado por uma equipa de televisão espanhola, que o confrontou com as últimas notícias dos jornais.

“(Estou de) consciência tranquila”, atirou, de longe, Ronaldo, deixando ainda uma garantia sobre a sua serenidade face a esta polémica: “Sempre tranquilo”.

A Gestifute, empresa que gere a carreira do futebolista, já reagiu também na terça-feira a esta acusação da justiça espanhola através de um comunicado, negando "qualquer tipo de esquema fiscal montado" pelo jogador para evadir impostos.

A comitiva da equipa das quinas chegou ao aeroporto de Lisboa poucos minutos depois das 13h para seguir viagem para Kazan, onde deverá chegar ao início da noite. A selecção nacional, que vai competir na Taça das Confederações com o estatuto de campeã europeia, estreia-se no domingo perante o México, na Arena Kazan.

A formação lusa, que está incluída no Grupo A, defronta na segunda jornada a anfitriã Rússia, a 21 de Junho, em Moscovo, e fecha o agrupamento a 24 diante da Nova Zelândia, em São Petersburgo.

