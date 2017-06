Peter Sagan vence ao sprint quinta etapa da Volta à Suíça

O eslovaco Peter Sagan (Bora-hansgrohe) impôs-se nesta quarta-feira ao sprint em Cevio, no final da quinta etapa da Volta à Suíça em bicicleta, que continua a ser liderada pelo italiano Damiano Caruso (BMC).

Nelson Oliveira (Movistar) e Rui Costa (UAE Team Emirates) gastaram as mesmas 5h15m50s que Sagan, nos 222kms, entre Bex e Cevio, cruzando a meta nas 40.ª e 43.ª posições, respectivamente.

O eslovaco, bicampeão do mundo, conquistou o seu 14.º triunfo na corrida helvética, ao bater o suíço Michael Albasini (Orica-Scott) e o italiano Matteo Trentin (Quick-Step Floors), respectivamente, segundo e terceiro na tirada.

Caruso continua a liderar a classificação geral, aumentando ligeiramente a vantagem sobre o holandês Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo), segundo a 16 segundos, e o esloveno Simon Spilak (Katusha-Alpecin), terceiro a 26s.

Rui Costa, vencedor da prova em 2012, 2013 e 2014, permanece no oitavo posto, a 1m11s de Caruso, enquanto Nelson Oliveira subiu sete lugares, para a 64.ª posição, a 18m38s do italiano.

Na quinta-feira, os 166,7kms entre Locarno e La Punt vão testar os trepadores, na sexta de nove etapas, com duas subidas com prémio de montanha, uma delas coincidente com a meta.

