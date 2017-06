Chapecoense impedida de disputar Eusébio Cup

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) impediu a Associação Chapecoense de Futebol de se deslocar a Lisboa para disputar a Eusébio Cup, agendada para o dia 22 de Julho.

Em causa está a sobreposição de datas de jogos relativos a outras competições oficiais, nomeadamente o campeonato brasileiro e a Taça Sul-americana.

O comunicado da Chapecoense:

"A Associação Chapecoense de Futebol, entidade desportiva, pela presente, comunica, infelizmente, o cancelamento da partida amistosa entre as equipes de futebol da Associação Chapecoense de Futebol e o Sport Lisboa e Benfica, que seria realizada na data de 22 de Julho de 2017, na cidade de Lisboa, Portugal, “Taça Eusébio Cup”, pois, atendendo o estabelecido na Cláusula Terceira, 3.2, letra “h”, do contrato firmado, solicitou autorização a CBF, contudo, conforme documento em anexo, esta expressou que devido à existência de jogos oficiais do Campeonato Brasileiro e Copa Sul-americana, não ser possível a transferência de datas, por isso indeferiu a autorização, o que impossibilita a realização da partida amistosa."

