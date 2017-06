Bruma reforça vice-campeão da Alemanha

O internacional sub-21 português Bruma vai ser jogador do RB Leipzig, vice-campeão da Bundesliga, nas próximas cinco temporadas. A transferência foi oficializada nesta quarta-feira e vai render dinheiro ao Sporting, clube onde o futebolista fez a formação e se estreou como sénior.

PUB

Bruma, que em Setembro de 2013 deixou Alvalade para rumar ao Galatasaray, custou 12,5 milhões de euros ao emblema alemão. Na altura em que o jogador saiu, o Sporting ficou com o direito a 25% da mais-valia numa transferência futura: Bruma foi vendido aos turcos por 10 milhões de euros, de acordo com a informação prestada pela SAD “leonina” à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, pelo que o Sporting encaixa agora mais 625 mil euros.

PUB

O negócio entre o Galatasaray e o RB Leipzig prevê ainda pagamentos por objectivos num montante máximo de 2,5 milhões de euros, anunciou o emblema turco. Nos bónus pelo desempenho desportivo, que atingirão um valor máximo de 1,5 milhões, incluem-se 500 mil euros por cada qualificação do RB Leipzig para a fase de grupos da Liga dos Campeões entre as épocas 2018-19 e 2021-22; 250 mil euros por cada apuramento para a fase de grupos da Liga Europa no mesmo período; 250 mil euros quando Bruma completar 25 jogos pelo RB Leipzig; 250 mil euros pelo 50.º encontro pelo emblema alemão.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Com o seu futebol e argumentos físicos, Bruma encaixa-se perfeitamente no nosso estilo de jogo. É rápido, tecnicamente forte e estamos contentes por contar com um jogador tão talentoso. Vai expandir as nossas opções ofensivas”, sublinhou o director desportivo do RB Leipzig, Ralf Rangnick.

O contrato também inclui o pagamento de um milhão de euros pela realização de um jogo particular entre as duas equipas.

Na última temporada, o futebolista português nascido na Guiné-Bissau marcou 11 golos em 30 partidas na Liga turca. Bruma, que em Outubro completará 23 anos, vai disputar o Europeu sub-21 que decorre entre 16 e 30 de Junho, na Polónia.

PUB

PUB