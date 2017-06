Roderick assina por quatro épocas com o Wolverhampton

Está confirmada a transferência de Roderick Miranda para o Wolverhampton, clube do segundo escalão inglês que tem Nuno Espírito Santo como treinador. A contratação foi confirmada nesta terça-feira pelos "wolves", que revelaram que o central assinou um contrato válido por quatro temporadas.

“Estou muito satisfeito por ter assinado. É um sonho tornado realidade, jogar em Inglaterra. Quero ajudar a equipa a atingir os objectivos", afirmou, ao site do Wolverhampton, o defesa de 26 anos que se afirmou como um indiscutível no "onze" do Rio Ave ao longo da última época.

Com a chegada de Roderick, que fez a formação no Benfica, ao 15.º classificado do Championship em 2016-17, o Wolverhampton eleva para quatro o número de jogadores portugueses no plantel, depois de Sílvio, Hélder Costa e Ivan Cavaleiro.

O valor do negócio não foi revelado.

