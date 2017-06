O polaco Pawel Fajdek alcançou nesta terça-feira a melhor marca do ano no lançamento do martelo, com o registo de 82,40 metros, na sexta tentativa no meeting finlandês de Turku.

PUB

O bicampeão do mundo em título já detinha a melhor marca de 2017, com um lançamento de 82,31m, naquele que foi o seu sétimo concurso consecutivo acima dos 80 metros.

PUB

PUB