Lisboa Belém Open: Gonçalo Oliveira na segunda ronda

O tenista português Gonçalo Oliveira avançou nesta terça-feira para a segunda ronda do Lisboa Belém Open, ao bater o qualifier equatoriano Gonzalo Escobar, em três sets.

O wild card nacional confirmou a sua teórica superioridade diante do 457.º tenista do ranking, vencendo pelos parciais de 1-6, 6-3 e 7-6 (7-5), em 2h24m.

Oliveira, um dos quatro wild cards portugueses presentes no quadro principal do challenger lisboeta, esteve desastrado no primeiro set, somando erros atrás de erros para perder por 6-1.

O 309.º jogador mundial parecia condenado à derrota diante do menos credenciado Escobar. No entanto, no segundo parcial, recompôs-se para se impor por 6-3.

Com o objectivo de subir na hierarquia ATP de modo a entrar na fase de qualificação do Open dos Estados Unidos, Oliveira recuperou de uma desvantagem de 3-5 para obrigar o equatoriano a um tie-break no set decisivo.

A crescer em confiança, o tenista português venceu por 7-5, graças a uma dupla falta de Escobar, sendo o primeiro representante nacional a apurar-se para a segunda ronda do Lisboa Belém Open.

