Lisboa Belém Open: Frederico Silva na segunda ronda sem dificuldades

Frederico Silva derrotou facilmente o mais credenciado tenista brasileiro Guillherme Clezar, por 6-2 e 6-4, para avançar para a segunda ronda do Lisboa Belém Open.

Poucas horas depois de aterrar em Lisboa, vindo de Hammamet (Tunísia), onde no domingo conquistou o seu segundo título do ano ao nível future, Silva não acusou o desgaste da caminhada triunfal, nem da viagem, derrotando o 269.º jogador mundial, em 1h22m.

Relegado para um campo secundário, o wild card português, que esta semana subiu à 378.ª posição da hierarquia mundial, adaptou-se bem às condições e navegou no primeiro set, não enfrentando qualquer ponto de break e conquistando-o em apenas 32 minutos, por 6-2.

Irrepreensível nos seus jogos de serviço, "Kiko" nunca concedeu qualquer oportunidade a Clezar, que, sem hipóteses para contrariar a supremacia do português, acusou o desalento no final do segundo parcial.

A jogar em casa, mas diante de umas bancadas quase despidas, Frederico Silva garantiu um lugar no palco principal, quebrando o serviço do brasileiro no nono jogo, para fechar o encontro com 6-4.

Depois de ultrapassar a primeira ronda do challenger lisboeta como o mais eficaz e contundente dos tenistas nacionais, o jovem das Caldas da Rainha, de 22 anos, vai defrontar o vencedor do encontro entre Gastão Elias e o belga Joris De Loore.

Antes, já João Domingues tinha derrotado o indiano Prajnesh Gunneswaran, por 7-5 e 6-4. "Não me senti muito bem, é o primeiro encontro. Estou a habituar-me às condições. O jogo está bastante rápido, os campos estão com buracos e a bola a ressaltar bastante. E ele tem um serviço muito rápido e tem uma das direitas mais pesadas que já defrontei", analisou o número quatro português, que manifestou a intenção de "consolidar ao máximo" o nível nestes torneios para ter uma base para "subir aos poucos".

