FC Porto revela mais emails e volta a acusar Benfica de “esquemas de arbitragem”

Uma semana depois, há novos episódios na polémica dos emails. O director de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, divulgou nesta terça-feira mais uma série de supostas mensagens de correio electrónico para acusar o Benfica de estar "claramente implicado num esquema de arbitragem". O Benfica contra-ataca, considerando "totalmente irrelevante" esta vaga de novos dados.

PUB

No programa Universo Porto, do Porto Canal, Francisco J. Marques leu uma série de emails, afirmando tratar-se de trocas de mensagens entre o ex-árbitro Adão Mendes e Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica; outras entre o então presidente da Liga, Máro Figueiredo, e o líder do Benfica, Luís Filipe Vieira; e outra uma lista de árbitros de segunda categoria que iriam para estágio "para eventualmente passarem à primeira categoria" e que, segundo o director de comunicação portista, chegou às mãos de Paulo Gonçalves.

“Vou ler um email que Adão Mendes escreveu a 9 de Outubro de 2014: ‘O nosso amigo Manuel Mota recorreu de nota negativa no jogo Marítimo-V. Guimarães, ao ter marcado uma grande penalidade a favor do V. Guimarães, que o observador da Madeira alega mal marcado. Vi as imagens e, como outros, o Manuel Mota tem razão. Temos de lhe dar nota positiva. Ele e eu apelamos ao doutor”, leu Francisco J. Marques, acrescentando que Paulo Gonçalves terá respondido que “haverá suporte”.

PUB

Numa outra alegada troca de emails, segundo Francisco J. Marques, Adão Mendes pediu ajuda a Paulo Gonçalves para um recurso do filho, Renato Mendes, que é árbitro.

“Isto é uma vergonha. Isto é o futebol português em 2017 telecomandado e orquestrado pelos senhores Paulo Gonçalves, Luís Filipe Vieira, Adão Mendes, Pedro Guerra, Nuno Cabral desta vida”, acusou Francisco J. Marques, argumentando que Paulo Gonçalves "é uma pessoa muito importante no Benfica".

O responsável portista leu ainda o que disse ser uma mensagem do então presidente da Liga, Mário Figueiredo, para Luís Filipe Vieira, a 2 de Abril de 2014: "Caro Luís. Seguem anexo as declarações do António Salvador, feitas no final do jogo com Rio Ave (...). Ouve bem, por favor. Não fala em roubo nem faz acusações genéricas. Por favor tem calma, que sempre tenho estado e estive do teu lado."

Francisco J. Marques acusou ainda Paulo Gonçalves de ter tido acesso a uma lista de "árbitros de segunda categoria que iam para estágio para eventualmente passarem à primeira categoria": "Isto é muito grave", acusou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Logo depois destas novas revelações, o Benfica reagiu. Fonte do clube citada pelos jornais A Bola e O Jogo considerou "totalmente irrelevante" os dados que constam destes supostos emails e defendeu que "voltaram a ser cometidos vários crimes no Porto Canal": "O FC Porto vai ter de responder na Justiça. E são os mais variados crimes. Crime informático, falsificação, etc."

Na semana passada, o responsável portista divulgou uma primeira série de supostos emails, o que levou o Ministério Público e o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a abrirem inquéritos para investigar o caso.

O Benfica reagiu na altura, prometendo processar o director de comunicação do FC Porto.

PUB

PUB