Lacerda Machado não tem "vergonha" de ir para a TAP

Diogo Lacerda Machado, nomeado pelo Governo para vogal do conselho de Administração da TAP, diz não ter “vergonha” por ir ocupar o cargo, respondendo assim ao presidente do PSD, que considerou a nomeação “uma pouca-vergonha”.

Passos Coelho manifestou a sua indignação no sábado por Lacerda Machado ocupar o cargo, por ser “o mesmo homem que andou a negociar a reversão” da privatização da TAP.

Nesta segunda-feira, através do Expresso, Lacerda Machado respondeu: “Tenho imenso orgulho naquilo que ajudei a fazer. Foi com sentido se serviço público. Os factos mostram que foi possível reconfigurar a privatização da TAP num modelo em que os privados investem o mesmo, mas ficam com 45% do capital da empresa, em vez de 61%”.

Ainda ao Expresso, Lacerda Machado diz que “é o mesmo sentido de serviço publico que me levou a aceitar e, suponho, que a ser convidado”.

