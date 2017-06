Tomás Podstawski reforça V. Setúbal por três épocas

O Vitória de Setúbal e o médio Tomás Podstawski, ex-FC Porto B, assinaram um contrato válido para as próximas três temporadas, anunciaram nesta segunda-feira os sadinos no seu site oficial.

O luso-polaco, de 22 anos, que chega ao Bonfim a título definitivo, apontou as razões que o levaram a aceitar o repto do conjunto setubalense. "Vim para o Vitória por ser o melhor projecto desportivo para mim, pelo facto de saber que é um clube com história, um clube em que sinto que me querem e por saber que toda a cidade e todos os adeptos vivem o futebol. Foi isso que me motivou a vir para cá, orgulha-me e faz com que eu queira muito jogar na I Liga, num clube com história, com carácter", disse.

Internacional nos vários escalões de formação da selecção nacional, Tomás Podstawski não ficou indiferente à oportunidade de se estrear no escalão principal. "Vou poder jogar com uma maior visibilidade, contra clubes de grande qualidade, com jogadores internacionais e de grande experiência. É um outro patamar que já não é possível encontrar na II Liga. Por isso, acho que vai ser um bom passo para mim. Sinto-me confiante, sinto-me bem e quero estrear-me na I Liga no Vitória com ambições", referiu.

Depois de nove temporadas ao serviço dos "dragões"', o médio, campeão da II Liga pelo FC Porto B em 2015-16, revelou que o Vitória de Setúbal já o seguia há cerca de um ano. "Foi uma opção que não foi tomada na hora, foi uma decisão tomada ao longo de muito tempo. O interesse já vem desde há mais de um ano. Sinto que as pessoas me querem aqui e também venho com grande vontade de poder ajudar e de conquistar vitórias", sublinhou.

Depois do avançado Willyan (ex-Nacional) e do médio Rafinha (ex-Amarante), Tomás Podstawski é a terceira aquisição oficial dos sadinos para 2017-18.

