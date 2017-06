Team New Zealand volta a ser desafiante na Taça América

Os desafiantes na próxima Taça América serão os neozelandeses do Emirates Team, depois do triunfo do seu barco na final disputada contra o Artemis Racing, nas Bermudas.

O Emirates Team New Zealand, derrotado em 2013, ganha assim o direito a voltar a encontrar o detentor da competição, o Oracle Team USA.

O barco da Nova Zelândia ganhou a única regata disputada nesta segunda-feira, elevando para 5-2 a vantagem sobre o Artemis Racing.

