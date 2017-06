Liga de futebol 2017-18 vai começar numa quarta-feira

Ao contrário do que tem sido hábito até agora, o principal campeonato português de futebol vai arrancar a meio da semana, mais concretamente no dia 9 de Agosto, uma quarta-feira. Esta foi uma das deliberação que saíram da Assembleia Geral do organismo que se realizou nesta segunda-feira, no Porto.

A época 2017-18 vai arrancar no dia 5 de Agosto, com a Supertaça Cândido de Oliveira, entre Benfica e V. Guimarães. Nesse mesmo fim-de-semana começará a II Liga e, dias mais tarde, será a vez da I Liga, a 9 de Agosto. Na base desta decisão esteve a vontade de realizar quatro jornadas antes da paragem para os compromisso das selecções, a 27 de Agosto.

Também a Taça da Liga verá a fase de grupos arrancar um pouco mais cedo, entre 20 e 21 de Setembro.

