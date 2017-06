Desafios para quem vai fazer exame de Matemática

A Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) elaborou para o PÚBLICO um conjunto de problemas destinado aos alunos do 12.º ano que estão neste momento a preparar-se para o exame nacional da disciplina (descarregar em pdf). São problemas que a SPM classifica como “desafiantes” e que não se constituem como uma súmula das questões que podem sair no exame de Matemática A (que se realiza no dia 23), conforme é prática nos manuais de apoio.

PUB

Os leitores ficam convidados a resolvê-los e a enviar as respostas para a Sociedade Portuguesa de Matemática (spm@spm.pt ou Av. da República, 45 3.º esquerdo, 1050-187 – Lisboa). As melhores respostas serão publicadas na página electrónica da SPM e também aqui no PÚBLICO.

PUB

PUB

PUB