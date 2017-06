Itália e Espanha com “final” agendada para Setembro

Está marcado para Setembro o duelo que, com quase toda a certeza, decidirá qual das duas selecções garante o apuramento directo para a fase final do Mundal 2018. Espanha e Itália prosseguem, lado a lado, a qualificação para aquela competição e ontem, fizeram o que tinham que fazer para conquistar os três pontos.

Em Skopje, a Espanha começou a descomplicar cedo um jogo que podia ser complicado e, à passagem da primeira meia-hora, David Silva e Diego Costa já tinham deitado por terra as ambições de Montenegro, que chegou a esta partida sem ter perdido nenhum dos seus anteriores três jogos. A Espanha foi quase sempre mais perigosa e até poderia ter dilatado a vantagem, mas Ristovski, numa arrancada a partir do meio-campo, reduziu a diferença no segundo tempo e ainda colocou alguma incerteza no resultado. Mas não passou disso.

Já em Udine, a Itália também não demorou muito tempo em colocar-se na frente do marcador num jogo contra o frágil Liechtenstein. Insigne fez com que os italianos fossem para o intervalo a ganhar por 1-0, enquanto no segundo tempo Belotti, Eder, Bernardeschi e Gabbiadini dilataram o resultado.

Itália e Espanha seguem assim a par e deverão resolver entre si, em Setembro, qual dos dois ficará com o primeiro lugar do Grupo G.

No Grupo D, a República da Irlanda manteve-se viva na corrida ao primeiro lugar do grupo, depois de um difícil empate a um golo, em Dublin, frente à Áustria. Martin Hinteregger, na sequência de um canto muito bem trabalhado, colocou os austríacos em vantagem (30’), mas Jon Walters, já nos últimos dez minutos de jogo, repôs a igualdade, confirmando a fama da selecção irlandesa de nunca dar um jogo por perdido.

Os insulares prolongaram o recorde de jogos caseiros sem derrotas, que já vai em nove, desde que Martin O’Neil assumiu o cargo de seleccionador, no final de 2013, mas beneficiaram da igualdade cedida pela Sérvia, com quem partilhavam a liderança do grupo. Frente ao País de Gales (sem Gareth Bale), os sérvios estiveram muito tempo em desvantagem por causa de um penálti convertido, ainda no primeiro tempo, por Aaron Ramsey. Mas Mitrovic empatou, a um quarto de hora do fim e, por isso, República da Irlanda e Sérvia continuam a par no topo.

No Grupo I, o destaque vai para a vitória da Islândia sobre a Croácia. No embate entre os dois primeiros classificados do grupo, um golo de Magnusson, em cima do minuto 90, permitiu aos islandeses alcançarem os croatas no topo.

