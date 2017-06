Primeiro prémio do World Press Cartoon para o iraniano Alireza Pakdel

Alireza Pakdel, do Irão, venceu este sábado o Grande Prémio do World Press Cartoon (WPC) 2017, com uma imagem sobre o drama dos refugiados, anunciou a organização numa cerimónia de entrega dos prémios nas Caldas da Rainha.

PUB

O desenho do cartoonista foi publicado num jornal iraniano em agosto de 2016, ano em que venceu o Grande Prémio Troféu Zélio de Ouro do 43.º Salão Internacional de Humor de Piracicaba, no Brasil.

O "equilíbrio entre a qualidade do desenho, a pertinência do tema e a forma como foi abordado" no cartoon, que retrata o afogamento de refugiados, valeu, segundo o director do salão, o também cartoonista António Antunes, "o consenso do júri" na atribuição do prémio entregue no Centro Cultural e de Congressos (CCC) das Caldas da Rainha. Além do 1.º lugar atribuído a Alireza Pakdel, na categoria de Cartoon Editorial, o 2.º lugar foi atribuído a Kountouris (da Grécia) e o 3.º ao francês Cost.

PUB

Na categoria de Desenho de Humor, o vendedor foi Toshow, da Sérvia, tendo os segundo e terceiro prémios sido atribuídos a Swen, da Suíça, e a Bonil, do Equador, respectivamente. Dois brasileiros, Fernandes e Baptistão, conquistaram respetivamente o 1.º e 2.º prémios na categoria de Caricatura, que atribuiu o 3.º lugar a Gio, da Itália.

Os prémios da 12.ª Edição do World Press Cartoon, que pela primeira vez decorreu nas Caldas da Rainha, foram entregues durante um espetáculo de música e humor que contou com a presença de todos os autores premiados. O espetáculo foi protagonizado pelo artista de humor belga Elliot e pela portuguesa Maria Rueff, contando igualmente com a orquestra Begin Big Band, constituída por músicos portugueses cujo reportório remete para os clássicos das orquestras de jazz dos anos 50.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os trabalhos vencedores foram selecionados por um júri internacional de cartoonistas, que reuniu nas Caldas da Rainha em Abril, e que integrou, além do director do salão, o português António Antunes, Ross Thomson, da Grã-Bretanha, Hermenegildo Sábat, do Uruguai, Angel Boligán, do México, e Zoran Petrovic, da Alemanha. Os cartoons premiados integram uma exposição de 267 caricaturas, cartoons editoriais e desenhos de humor que retratam os mais emblemáticos momentos do último ano.

A exposição, inaugurada também no sábado no CCC, tem representados 168 jornais e revistas de 51 países, cujos cartoons podem ser apreciados entre domingo e o dia 10 de Agosto, com entrada livre.

A entrega dos prémios foi antecedida pelo lançamento de três novos "figurões", uma coleção de figuras de Bordallo, desenhadas pelo cartoonista António e produzidas e pintadas à mão na Fábrica Bordallo Pinheiro. Amália, Mick Jagger e Fernando Pessoa foram as figuras lançadas, aumentado para oito as peças idealizadas por António, que havia já desenhado Eusébio, o Papa Francisco, Angela Merkel, Barack Obama e Mário Soares.

PUB

PUB