ASAE apreende 38 toneladas de carne, fecha armazém e detém responsável

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu, em Lamego, 38 toneladas de carne, suspendeu a actividade do estabelecimento onde foi encontrada e deteve um dos seus responsáveis.

"Foram apreendidas 35 toneladas de carne, por falta de licenciamento, ausência de Número de Controlo Veterinário (NCV) e de número de operador e receptor, e ainda três toneladas de carne imprópria para consumo e com falta de rastreabilidade", disse a ASAE neste sábado. No total, os bens apreendidos represem um valor de mais de 61 mil euros.

Este foi o resultado de uma acção de fiscalização realizada esta semana, após a investigação num armazém de produtos alimentares congelados e refrigerados, no concelho de Lamego.

A actividade do estabelecimento, aponta a ASAE, "foi suspensa e foi detido um responsável da firma pelo crime de comercialização de produtos anormais avariados".

Os técnicos da ASAE verificaram que caixas de alguns produtos tinham rótulos com data de validade ultrapassada e uma segunda etiquetagem com nova data de congelação e de validade para "assim poderem ser novamente colocados no mercado".

