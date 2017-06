Queda de Nathan Outteridge dá vantagem ao Team New Zealand

Sem surpresa, os prognósticos cumpriram-se e neste sábado, nas Bermudas, Emirates Team New Zealand e Artemis Racing começaram a lutar por um lugar na 35.ª edição da America’s Cup. Apontados como os favoritos entre os cinco challengers que procuravam desafiar o Oracle Team USA na disputa do mais antigo troféu do desporto internacional, neozelandês e suecos protagonizaram na baía de Great Sound três regatas equilibradas, mas após uma vitória para cada lado, a queda de Nathan Outteridge, skipper da Artemis Racing, ofereceu os neozelandeses uma ligeira vantagem (2-1) após o primeiro dia da final do play-off da America’s Cup.

O guião da 35.ª America’s Cup, para já, está a ser escrito sem surpresas. Na qualificação, Groupama Team France foi o primeiro dos challengers a cair. Nas meias-finais do play-off, Team New Zealand, apesar de um enorme susto – na quarta regata o AC50 neozelandês virou – superou facilmente os britânicos Land Rover BAR (5-1), e os suecos Artemis Racing, após algumas dificuldades iniciais devido ao mau tempo, deixaram para trás o SoftBank Team Japan liderado por Dean Barker (5-3).

E o aguardado frente a frente entre neozelandeses e suecos não desiludiu. Apesar de na qualificação o Team New Zealand ter somado duas vitórias no frente a frente com o veleiro da Artemis Racing, os suecos mostraram terem qualidades para derrotar qualquer adversário – Outteridge e companhia são os únicos que já conseguiram vencer nas Bermudas o Oracle Team USA.

Com condições meteorológicas q.b. – está previsto para os próximos dias uma quebra acentuada do vento, o que pode colocar em causa a realização das regatas de segunda-feira se neste domingo não ficar já decidido quem é o adversário dos norte-americanos -, os neozelandeses foram mais fortes no duelo inicial da final do play-off. No primeiro frente a frente entre Peter Burling e Nathan Outteridge, o skipper da Nova Zelândia levou a melhor e conseguiu a vitória mais folgada no round inicial: triunfo do Team New Zealand com 47 segundos de vantagem. No entanto, a reacção sueca foi forte. Na segunda regata, o Artemis Racing arrancou melhor, Outteridge soube sempre defender a liderança, e os nórdicos conseguiram pela primeira vencer os “kiwis”, terminando com 15 segundos de avanço.

Com uma vitória para cada lado – quem ganhar cinco regatas será o adversário do Oracle Team USA -, o terceiro confronto entre o Emirates Team New Zealand e o Artemis Racing foi o mais emocionante, mas terminou de forma dramática para os suecos. Numa disputa palmo a palmo, os dois veleiros mantiveram-se sempre separados por menos de cinco segundos, mas perto do final, quando estava na frente, Nathan Outteridge escorregou e caiu à água, oferecendo aos neozelandeses o segundo ponto.

