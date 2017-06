Man. United anuncia acordo com Benfica para transferência de Lindelöf

O Manchester United anunciou neste sábado ter chegado a acordo com o Benfica com vista à transferência do defesa central sueco Victor Lindelöf.

Segundo uma nota publicada no site oficial dos "red devils", equipa orientada pelo português José Mourinho, já existe acordo entre o Manchester United e o Benfica, faltando apenas chegar a acordo com o jogador e a realização dos habituais exames médicos para que a transferência se concretize.

Embora não tenham sido revelados pormenores do acordo relacionados com os valores envolvidos no negócio ou a duração do contrato do internacional sueco de 22 anos com o Manchester United, nos últimos dias tinham vindo a público informações que apontavam para um encaixe financeira das "águias" a rondar os 35 milhões de euros, ficando previstos ainda valores adicionais mediante objectivos.

Lindelöf chegou à Luz em 2012, tendo jogado na equipa de juniores dos "encarnados" nos primeiros tempos. A sua saída do plantel campeão nacional de futebol junta-se à do guarda-redes brasileiro Ederson, que assinou pelo Manchester City, por um valor a rondar os 40 milhões, embora nos cofres benfiquistas apenas tenha entrado metade desse montante, já que os lisboetas não detinham a totalidade do passe do atleta.

