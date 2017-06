CP queixa-se do aumento de violência nos actos de vandalismo

A CP apelou nesta sexta-feira, em comunicado, à mobilização da opinião pública, para uma maior condenação e intolerância perante os que grafitam as suas carruagens. No documento, lê-se que, recentemente, foram verificadas “situações de ataque aos comboios”, nas quais grupos recorreram a “actos de violência contra a tripulação para conseguir atingir o objectivo de vandalizar determinadas composições”.

A empresa de transporte ferroviário revelou que os ataques têm envolvido “bloqueio de portas do comboio impedindo a sua marcha, arremesso de objectos e ameaças aos revisores”.

Só no ano de 2017, a empresa já gastou mais de três milhões de euros na vigilância e na limpeza dos comboios. No comunicado, a CP relembra que “cada comboio imobilizado para limpeza e/ou reparação é um comboio a menos no transporte dos milhares de clientes que todos os dias dependem dele para as suas vidas”.

A entidade ressalva ainda que “promove expressões artísticas nos seus comboios” e que, por isso, se encontra “à vontade para rejeitar qualquer confusão dessa actividade artística com uma grafitagem praticada com estes contornos, que configuram actos de puro vandalismo e delinquência”.

Texto editado por Pedro Sales Dias

