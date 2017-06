Apoio dos unionistas a May pode criar mais um grão na engrenagem do "Brexit"

O Partido Democrático Unionista (DUP) é um dos grandes vencedores das legislativas britânicas – ganhou a totalidade dos votos nos círculos de maioria protestante na Irlanda do Norte e os dez deputados que elegeu fazem dele o único esteio que pode manter Theresa May em Downing Street. Os unionistas foram rápidos a prontificar-se para um acordo que barre a chegada ao Governo de Jeremy Corbyn, o líder trabalhista a quem acusam de ser um antigo simpatizante do Exército Republicano Irlandês (IRA). Mas o apoio anunciado aos conservadores tem preço e, um deles, poderá complicar um pouco mais as negociações do “Brexit”.

“Queremos que haja um governo. Temos trabalhado bem com May e a alternativa era simplesmente intolerável”, disse ao Guardian uma fonte do partido fundado pelo reverendo Ian Pasley, insistindo que enquanto o Labour “for liderado por um fã do IRA não lhe irá ser permitida a entrada em Downing Street”.

Em causa não estará uma coligação entre os dois partidos, mas um entendimento que assegure o apoio do DUP à legislação apresentada pelo governo conservador, que passará a contar assim com 328 deputados no Parlamento, mais dois do que a maioria absoluta. Em troca, os unionistas terão garantido que algumas das principais medidas do seu programa serão adoptadas, incluindo a manutenção do actual sistema de actualização das pensões, que a primeira-ministra pretendia abolir.

Mais significativo, o DUP exige que o acordo que Londres negociar com a UE não inclua um estatuto especial para a Irlanda do Norte, como propõe o Sinn Féin. Para os republicanos esta medida é imperativa, lembrando que a Irlanda do Norte votou 56% a favor da permanência e que, após o “Brexit” é ali que ficará situada a única fronteira terrestre entre o Reino Unido e a UE. Os unionistas temem, porém, que este estatuto resulte em entraves no comércio com o resto do Reino Unido, “o principal mercado da UE” e “abrisse a caixa de Pandora de movimentos independentistas de todo o tipo”, explicou ao Guardian o deputado Nigel Dodds, chefe da bancada do DUP em Westminster.

Tanto os líderes europeus como Londres têm tratado com pinças os possíveis impactos do “Brexit” na Irlanda do Norte, assumindo que uma das prioridades para as negociações é garantir que a fronteira com a República da Irlanda não será encerrada. Sabem o quão importante para a paz na Irlanda do Norte é assegurar que os controlos do passado não serão repostos, mas ninguém sabe ainda como concretizar este desejo quando o Reino Unido sair da UE. Para complicar estes cálculos, a Irlanda do Norte está há meses sem governo – o DUP e o Sinn Féin continuam sem chegar a um acordo de partilha de poder, o que mantém em suspenso as instituições autónomas e fragiliza o processo de paz.

