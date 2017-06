Mundial 2018: Raul Jiménez marcou na vitória do México

O México, com quatro jogadores que alinham no campeonato português, venceu as Honduras por 3-0, esta quinta-feira, em jogo da zona CONCACAF de apuramento ao Mundial 2018, com um dos golos a ser marcado pelo benfiquista Raul Jiménez.

PUB

Depois de Oswaldo Alanis ter inaugurado o marcador no Estádio Azteca, aos 34 minutos Hisving Lozano dilatou a vantagem para os anfitriões aos 63, cabendo a Jiménez fechar a contagem, três minutos depois.

Pelo México jogaram ainda Hector Herrera, Jesus Corona e Diego Reyes, todos jogadores do FC Porto — embora Reyes tenha jogado esta época emprestado ao Espanyol.

PUB

Com esta vitória folgada, o México, adversário de Portugal na Taça das Confederações, ampliou a liderança neste grupo de apuramento, agora com 13 pontos, mais cinco do que a Costa Rica.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os costa-riquenhos, com o sportinguista Bryan Ruiz a titular, não foram além de um nulo na recepção ao Panamá.

Os Estados Unidos reentraram na zona de qualificação directa depois de terem vencido Trindade e Tobago, por 2-0, com dois golos de Christian Pulisiv, em dez minutos, aos 52 e 62 minutos.

A selecção norte-americana segue na terceira posição, agora com sete pontos, mais um que o Panamá, que ocupa o quarto posto, que dá acesso ao play-off.

PUB

PUB