“A obra de Paulo Nozolino está no topo da fotografia europeia”

Alberto Anaut só tem uma fotografia na parede do pequeno gabinete na sede da La Fábrica, empresa polifacetada dentro do universo da gestão cultural madrilena. É de Robert Frank, foi tirada em 1949 e mostra duas raparigas a olhar de soslaio numa praia de Valência. É uma escolha reveladora do seu gosto pela fotografia documental dos grandes mestres e demonstra um minimalismo surpreendente, se se considerar que foi da cabeça deste homem que, há mais de 20 anos, saiu a ideia de organizar um festival de fotografia já com milhares de exposições no currículo. Este ano, o PhotoEspaña comemora a XX edição. Para o ano, celebra 20 anos. Serão dois anos de fiesta. O número de visitantes do festival tem crescido, está perto de um milhão, mas Anaut (Madrid, 1955), um antigo jornalista que passou pelo El País e El Mundo, um homem a quem nunca parecem faltar ideias, mostra-se despreocupado. “Não gosto de números redondos.” Entre os seus artistas preferidos está Paulo Nozolino, alguém que “está no topo da fotografia europeia”. Conversa numa salinha sem tecto, por onde entrava uma “banda sonora” de dezenas de pessoas a trabalhar para o arranque da XX edição do PhotoEspaña.

Passou do jornalismo para a gestão cultural. Voltaria à sua primeira profissão?

Não. Fui feliz no jornalismo, dediquei-lhe muitos anos, mas é uma etapa passada. Talvez tenha sido o período mais divertido da minha vida profissional. Não me vejo a voltar. Mas lembro-me bem de quando me vim embora, porque começaram a acontecer coisas com as quais não me identificava, esta preponderância dos grupos, esta angústia com as vendas de cada número.

Pode recordar-nos o momento em que pensou fundar a La Fábrica? Que ambições tinha nessa altura?

Estávamos no início dos anos 90. Trabalhava no El País e, em 1994, nomearam-me subdirector do jornal. Mas [passar para o jornal diário] não era uma coisa que me apetecia fazer verdadeiramente. Gostava mais de fazer a revista do que o jornal. Andava há um par de anos com várias ideias na cabeça, a revista Matador, um festival de fotografia. A Matador já estava muito bem pensada. Eu não me lanço simplesmente, lanço-me por um motivo. Dei umas voltas e pensei: “Não gosto do que estou a fazer no jornal.” Não era um trabalho fino, tinha de fazer com que as coisas acontecessem. Praticamente, já tinha decidido. Tirei uma semana de férias em Menorca, para pensar tranquilamente. Cheguei a Madrid e disse ao director que me ia embora. Num ataque de vaidade, ainda fui dirigir a revista do El Mundo. Mas saí do jornalismo em 1997, o PhotoEspaña nasceu na Primavera de 1998.

Gosto da arte mais dura e não da arte branda. Gosto da fotografia séria, do seu lado mais duro e ensaístico Alberto Anaut, presidente do PhotoEspaña

A revista Matador parece uma utopia concretizada, já que tenta reunir o melhor de várias artes…

A Matador é um sonho. Nasceu em 1995 com a ideia de se publicar até 2022 [seguindo todas as letras do alfabeto]. Ora, 2022 está perto e estamos angustiados com a ideia do fim. Faltam seis números. Há gente a dizer-me que vamos encontrar outra maneira de continuar, com o alfabeto em letra minúscula… Para acabar com esta angústia, decidimos fazer uma coisa paralela, a cada semestre. Criamos um dicionário de vidas ilustres, que não será mais do que um dicionário de criadores contemporâneos, que vamos publicar ao longo de seis anos, novamente de “A” a “Z”, como em qualquer dicionário.

E qual será o primeiro criador da lista?

Marina Abramovic.

Serão pequenas biografias?

Sim. Mas não será só isso. Vamos pedir aos artistas que escolham uma obra sua que queiram mostrar ou então que façam uma original para a revista. O primeiro número terá a Helena Almeida, como não podia deixar de ser.

Foi a sua experiência a dirigir revistas de domingo que o despertou para o universo da fotografia?

Antes disso já gostava muito de fotografia. Com 14 anos comprei uma câmara e montei um laboratório em casa. Mas, quando comecei a trabalhar com fotografia na La Fábrica, deixei. As minhas fotografias não valem nada, não têm interesse nenhum. Mas, sim, creio que foi no jornalismo que mais aprendi sobre fotografia, sobretudo no El País Semanal.

Pode revelar-nos um pouco os seus gostos na fotografia?

Bem, é um pouco delicado que fale dos meus gostos pessoais neste campo, mas como não sou comissário de exposições, mas sim presidente de um festival de fotografia, posso dizer. Gosto da arte mais dura e não da arte branda. Gosto da fotografia séria, do seu lado mais duro e ensaístico. Sinto-me muito ligado à tradição documental, a pessoas como o Alberto García-Alix, que vem da linguagem do documental, mas que consegue dar-lhe uma marca pessoal. Também gosto dos fotógrafos tradicionais, como Francesc Catalá-Roca, ou da corrente neodocumental, como Ferdinando Scianna ou Cristina García Rodero.

São fotógrafos mais ligados ao ensaio de longo prazo…

São esses que me interessam mais. Gosto de ver uma boa fotografia, mas ela sozinha não tem nenhum valor. Fotografias boas toda a gente as pode fazer. O que é difícil é fazer dez fotografias boas. Na fotografia internacional, interessa-me o que foi feito nos anos 60 e 70, William Klein, Robert Frank, Graciela Iturbide, Paulo Nozolino, de que gosto muito. E não o digo por ele estar nesta edição do PhotoEspaña, nem por estar a falar com um jornalista português. Para mim, a obra de Nozolino está no topo da fotografia europeia, claramente. E entre as exposições deste ano do PhotoEspaña o meu autor preferido é Paulo Nozolino. Nas fotografias dele vê-se mais ao quinto minuto do que no primeiro… É um homem duro, gosto dele como pessoa também. Na fotografia espanhola também gosto do Cristóbal Hara. E, noutra linha, o Chema Madoz, alguém com um talento e uma inteligência enormes. E de outra geração gosto do trabalho de Ricky Dávila.

Qual é o orçamento do PhotoEspaña?

Qualquer coisa entre os 1,2 e os 1,3 milhões de euros.

O festival é rentável?

Sim. Não é muito rentável, ficamos à justa. Mas não temos prejuízo.

Haverá carta-branca para outro fotógrafo no próximo ano?

Sim. Mas não queremos divulgar esse nome para já. Só posso dizer que é uma mulher fotógrafa.

Há planos para voltar a ter uma presença em Portugal?

Não há planos, mas há total disposição. Só deixámos de ir a Portugal, porque o nosso principal financiador dessas deslocações era um banco que teve milhões de problemas [BES]. Se a situação económica ajudar, porque não?

Sente que mudou a face da fotografia espanhola com o PhotoEspaña?

De certa maneira, sim. No ano anterior ao nosso nascimento, em 1998, houve seis exposições de fotografia em Madrid. Contei-as. Tenho receio de me ter enganado, mas acho que não. Quantas há agora? Não sei bem, mas pelo PhotoEspaña há cerca de 60 exposições, só em Madrid. No total, haverá umas 300.

A edição do ano passado do festival chegou perto dos 950 mil visitantes. E quando chegar a um milhão?

Não sei. Nem sei se temos de chegar a um milhão. Este ano, fora e dentro de Madrid, chegámos às cem exposições e eu, honestamente, acho que são demasiadas. Mas acho que temos de dar aos números um peso muito relativo. Não gosto de números redondos, porque se transformam numa obrigação todos os anos.

