Fernando Santos: "Na primeira volta o resultado foi 4-1 só depois dos 90'"

Não será por falta de aviso que a selecção portuguesa falhará a conquista dos imperativos três pontos, frente à Letónia, no jogo de sexta-feira, a contar para a qualificação para o Campeonato do Mundo de futebol de 2018. Isto porque Fernando Santos voltou nesta quinta-feira a lembrar as dificuldades que os letões colocaram à equipa portuguesa no encontro da primeira volta, que terminaria com a vitória nacional por 4-1.

"No jogo da primeira mão, o resultado foi 4-1 depois dos 90’. Antes dos 90’ o resultado estava 2-1 e o jogo foi muito difícil", declarou o seleccionador português na conferência de imprensa que antecede a partida de sexta-feira, em Riga (19h45, RTP1).

Na opinião do técnico a receita para o triunfo está, acima de tudo na entrega dos jogadores: "Têm que correr e lutar mais do que a Letónia. Igualar no mínimo o adversário, porque do outro lado vai estar uma equipa forte nesse aspecto. Já o foi no Algarve, quando a defrontámos. Vamos ter de fazer o que tem sido normal em nós que é equilibrar o jogo nesse aspecto e depois, então sim, a nossa qualidade técnica vir ao de cima."

Quanto ao facto de o encontro surgir numa fase final de uma longa temporada, Fernando Santos desvalorizou o tema: "Depois de uma época tão desgastante é impossível estarem fisicamente a 100%. O importante é que os jogadores esteja mentalmente frescos."

Portugal ocupa a segunda posição do Grupo B, somando 12 pontos em cinco partidas disputadas, atrás da Suíça, que lidera com 15 pontos. Assegura a qualificação directa para a fase final do Mundial 2018 a selecção que terminar no primeiro lugar de cada Grupo.

