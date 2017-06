Aniversário memorável para Jelena Ostapenko

O último tenista a triunfar em Roland Garros sem nunca ter ganho antes qualquer título no circuito profissional foi o brasileiro Gustavo Kuerten, que se sagrou campeão no dia 8 de Junho de 1997. Nesse preciso dia, em Riga (Letónia), nasceu Jelena Ostapenko. Cinco anos depois, Alona, como gosta de ser tratada, começou a jogar ténis com a sua mãe. Nesta quinta-feira, Ostapenko celebrou o 20.º aniversário qualificando-se para a final de Roland Garros e pode suceder a "Guga", pois nunca conquistou qualquer torneio na jovem carreira. Para já, é a primeira letã a atingir a final de um torneio do Grand Slam.

PUB

Praticando um ténis muito agressivo desde o primeiro ponto, Ostapenko (47.ª WTA) chamou a si as despesas do encontro com a igualmente aniversariante Timea Bacsinszky (31.ª), em que se registaram 16 breaks. A suíça, de 28 anos, batalhou muito e aproveitou os erros e os serviços lentos de Ostapenko para nivelar o set inicial, só decidido no tie-break, e ao fim de 63 minutos.

No segundo set, a maior regularidade de Bacsinszky prevaleceu diante de uma adversária a denotar alguma inexperiência, como atesta a dupla-falta que cometeu no set-point.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mas na partida decisiva, Ostapenko reapareceu destemida e voltou a assinar mais winners que erros (45 no total). Depois de ganhar o serviço em branco para se adiantar para 5-3, a letã não abrandou a pressão. Bacsinszky ainda salvou um match-point mas no segundo, só acompanhou com os olhos o 50.º winner de Ostapenko.

“Foi uma batalha. Tentei ser agressiva e tentar ganhar ponto sempre que podia. Penso que foi importante ganhar o primeiro set e, embora tenha perdido o segundo, reencontrei o meu jogo no terceiro”, afirmou Ostapenko, após vencer, por 7-6 (7/4), 3-6 e 6-3.

Pela primeira vez desde 1997, as meias-finais femininas foram decididas em três sets. No segundo encontro, Simona Halep (4.ª) confirmou o favoritismo na terra batida parisiense ao derrotar Karolina Pliskova (2.ª), ao fim de duas horas: 6-4, 3-6 e 6-3. Vai ser a segunda final de Halep em Roland Garros, depois de perder a de 2014 para Maris Sharapova.

PUB

PUB