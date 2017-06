Cavaco diz que nenhum país isolado consegue enfrentar a “tragédia do terrorismo”

O ex-Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, defendeu esta quarta-feira que “nenhum país isolado consegue enfrentar a tragédia do terrorismo”, exortando à cooperação entre os vários serviços de informação.

“Nenhum país isolado conseguirá enfrentar esta tragédia do terrorismo, a não ser com uma boa articulação entre todos os países da Europa, mas não só da Europa”, afirmou, em declarações aos jornalistas.

Falando em Paredes, no distrito do Porto, à margem da cerimónia de inauguração de um centro escolar, à qual presidiu, o antigo Presidente reforçou que “o combate ao terrorismo só pode ser conseguido através da coordenação acentuada entre os países e em particular dos serviços de informação dos diferentes países”.

Para Cavaco Silva, os atentados que têm acontecido nos últimos meses, em vários países, são “uma tragédia”. E acentuou: “É difícil encontrar palavras para descrever o grau de sofrimento que as populações de alguns países têm atingido.”

