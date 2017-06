João Mário está fora da Taça das Confederações

João Mário vai falhar o encontro entre a seleção nacional de futebol com a Letónia, bem como a Taça das Confederações, devido a uma lesão na perna direita, anunciou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Tendo em conta que a previsão de paragem aponta aos 10 dias, João Mário vai ficar de fora dos eleitos de Fernando Santos para a Taça das Confederações, que se realiza entre 17 de Junho e 2 de Julho.

O médio do Inter de Milão tinha falhado a fase inicial do treino da passada terça-feira, na Cidade do Futebol, mas estava previsto que integrasse o resto da sessão, sem limitações. Contudo, segundo adiantou a assessoria de imprensa da FPF aos jornalistas, o jogador sentiu um desconforto maior e acabou por não participar no treino, tendo sido posteriormente submetido a exames, que detectaram a lesão muscular na perna direita.

O internacional luso vai igualmente falhar o encontro de sexta-feira com a Letónia, a contar para a qualificação do Mundial 2018.

Com a dispensa de João Mário, a lista de jogadores que vão representar Portugal na Taça das Confederações fica fechada, uma vez que o selecionador nacional tinha ao seu dispor 24 jogadores e teria sempre de abdicar de um elemento para a prova que se disputa na Rússia.

