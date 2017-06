Djokovic eliminado de Roland Garros

O sérvio Novak Djokovic, actual detentor do troféu de Roland Garros, foi nesta quarta-feira eliminado nos quartos-de-final do torneio do Grand Slam pelo austríaco Dominic Thiem pelos parciais 7-6(5), 6-3 e 6-0. O último set durou apenas 20 minutos e é preciso recuar até 2005 e ao Open dos EUA para descobrir um parcial tão desfavorável para Djokovic num major (na altura foi o francês Gael Monfils a impor este resultado).

PUB

Thiem, cabeça de série número seis do torneio francês e que tinha sido derrotado por Djokovic, há um mês, em Roma por 6-1, 6-0, vai agora defrontar o espanhol Rafael Nadal, nove vezes vencedor de Roland Garros e principal favorito à vitória na edição deste ano da competição.

A eliminação de Djokovic significa que o tenista sérvio eleva para quatro o número de torneios do Grand Slam que não consegue vencer em outras tantas tentativas, precisamente o número de triunfos consecutivos que tinha obtido no período anterior. Desde 2010 que Djokovic não falhava as meias-finais de Roland Garros.

PUB

PUB

PUB