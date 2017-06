Idoso morreu ao saltar de tractor em movimento em Macedo de Cavaleiros

Um homem morreu, esta terça-feira, depois de ter saltado de um tractor em movimento, no concelho de Macedo de Cavaleiros, em Bragança, informaram os bombeiros locais.

PUB

O acidente ocorreu por volta das 12 horas, na zona de Morais, e vitimou um homem de 71 anos que alegadamente seguia no tractor agrícola que estava a ser conduzido por um familiar.

A vítima terá saltado do tractor em movimento, durante uma manobra que o terá assustado, segundo informou à Lusa fonte dos bombeiros de Macedo de Cavaleiros.

PUB

De acordo com a mesma fonte, inicialmente parecia tratar-se de apenas um ferido ligeiro com fracturas numa perna, porém o homem entrou em paragem cardiorrespiratória e morreu no local, quando estava a ser assistido.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ao acidente acorreram os bombeiros de Macedo de Cavaleiros e o helicóptero do INEM, cuja equipa médica acabou por declarar o óbito no local.

Este foi o segundo acidente mortal desta semana no distrito, envolvendo estas máquinas agrícolas.

Na segunda-feira, um homem de 68 anos morreu num outro acidente, na localidade de Zeive, no concelho de Bragança. A vítima estaria a realizar trabalhos agrícolas quando o tractor que conduzia capotou na berma da Estrada Nacional 308.

PUB

PUB