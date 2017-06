Dick Advocaat tomou posse como seleccionador da Holanda

O treinador Dick Advocaat foi nesta terça-feira empossado como seleccionador da Holanda, com o técnico a assumir pela terceira vez na sua carreira a equipa “laranja”, num momento complicado no apuramento para o Mundial 2018.

PUB

Advocaat, de 69 anos, substitui no cargo Danny Blind, despedido a 26 de Março na sequência da má campanha da Holanda no Grupo A de qualificação para o Mundial, no qual é quarta classificada, após perder com a Bulgária (2-0).

Num momento crítico para a equipa, o director técnico da Federação Holandesa de Futebol (KNVB), o ex-futebolista Hans van Breukelen, disse recentemente que a Holanda enfrenta “dois cenários possíveis”. “Ou olhamos a longo prazo, ou fazemos tudo o que é possível para nos qualificarmos para o Mundial 2018”, disse Van Breukelen, mostrando-se satisfeito com a escolha de Advocaat para a selecção.

PUB

À frente da selecção holandesa, o técnico terá a complicada tarefa de conseguir um lugar na qualificação para o Mundial 2018, quando a Holanda é quarta no seu grupo, atrás de França, Suécia e Bulgária. Com cinco jornadas disputadas, os holandeses têm apenas sete pontos, enquanto a França tem 13, a Suécia dez e a Bulgária nove, num apuramento que qualifica directamente apenas o primeiro e os oito melhores segundos disputarão um “play-off”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“É preciso bater o Luxemburgo na sexta-feira e a França no final de Agosto. Eu creio que é possível. Se não acreditasse, não teria aceitado”, indicou o técnico.

O técnico esteve à frente da selecção em 1992-95 e 2002-04, num percurso em que treinou também a Bélgica, Sérvia, Emirados Árabes Unidos e a Coreia do Sul, além de clubes como Sunderland, PSV, AZ Alkmaar, Zenit ou Rangers.

A Holanda terá jogos particulares com Marrocos, a 31 de Maio, e Costa do Marfim, a 4 de Junho, antes de receber o Luxemburgo a 9 de Maio, em novo jogo de qualificação do Grupo A da zona europeia para o Mundial 2018.

PUB

PUB