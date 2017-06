Algarve pode acolher regresso da Fórmula 1 a Portugal

Ainda não passa de uma possibilidade, mas o Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, poderia ser o palco escolhido para o regresso da Fórmula 1 a Portugal. Segundo a revista britânica Autosport, “a entidade gestora do AIA iniciou conversas com os detentores dos direitos da Fórmula 1 para trazer de volta o Grande Prémio de Portugal”.

De acordo com a mesma publicação, o Governo português terá solicitado que fosse explorada essa possibilidade e já terá existido uma conversa com a Liberty Media, grupo empresarial norte-americano que no início deste ano adquiriu os direitos do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 por oito mil milhões de dólares (7,4 mil milhões de euros).

A última vez que a Fórmula 1 passou por Portugal foi em 1996, após 13 anos consecutivos com o Grande Prémio a realizar-se no circuito do Estoril.

“Os gestores do AIA acreditam que o circuito está pronto e tem todas as infra-estruturas necessárias para a F1, mas compreendem que se trata de um mercado competitivo, dados os regressos da França, após dez anos de interrupção, com uma corrida no circuito Paul Ricard em 2018, e da Alemanha”, escreve a Autosport, acrescentando: “A economia portuguesa tem vindo a recuperar após um período duro e crê-se que o governo esteja em posição de assegurar financiamento – desde que a verba seja razoável.”

Os directores comercial e desportivo da Fórmula 1, Sean Bratches e Ross Brawn, respectivamente, estão actualmente a definir o calendário para 2018. Segundo a Autosport, Bratches destacou a postura “proactiva” da Liberty Media, na procura de novos mercados para a Fórmula 1, com vista a uma expansão do calendário para além das 21 corridas em 2019. Europa, Ásia, América do Norte e América Latina estarão nas prioridades dos detentores dos direitos comerciais da F1.

O AIA nunca acolheu um Grande Prémio de Fórmula 1, mas já várias equipas realizaram lá testes: entre Dezembro de 2008 e Janeiro de 2009, passaram pelo Algarve a Ferrari, McLaren, Toyota, Renault, Toro Rosso e Williams.

Inaugurado a 2 de Novembro de 2008, o circuito de Portimão, um dos melhores do mundo, está a recuperar da crise que quase o levou à falência e ainda sonha acolher a Fórmula 1 ou o MotoGP.

