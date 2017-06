Elisa Ferraz vai disputar as eleições em Vila do Conde como independente

A independente, que preside à Câmara de Vila de Conde, Elisa Ferraz, recandidata-se à liderança da autarquia, mas desta vez, concorre sem o apoio dos socialistas, com quem se incompatibilizou. O anúncio foi feito esta segunda-feira por Elisa Ferraz horas antes de o PS aprovar o nome do seu candidato, António Caetano, que é vice-presidente da autarquia.

"Norteio-me, tanto na vida pessoal, como na actividade política, por princípios de ética, de democracia, de tolerância, de diálogo, de proximidade, e de valorização da pessoa humana. Todos estes princípios estarão implícitos na minha candidatura independente”, declarou a presidente na oficialização da sua candidatura durante a qual revelou que vai apresentar candidaturas a todas as juntas de freguesia do concelho.

Zangada com o PS, a autarca independente afirma que a sua candidatura, ”para além de ser livre e aberta a todos quantos nela queiram participar, tem também o objectivo de ser um grande espaço inclusivo, que pode ser integrado por vila-condenses de todos os quadrantes sociopolíticos”.

Nas últimas eleições autárquicas, Eliza Ferraz foi eleita nas listas do PS, mas desta vez não foi possível chegar a um acordo com os socialistas para encabeçar a lista do partido pelo que vai protagonizar um projecto autónomo com o objectivo de "desenvolver Vila do Conde e melhorar as condições de vida da população".

Até ao próximo mês, a candidata pretende divulgar a sua lista para a câmara municipal, mas em relação ao programa eleitoral não se compromete com prazos. “A seu tempo divulgarei o nosso programa, os nossos compromissos e as nossas equipas, mas posso adiantar que haverá o objectivo de prosseguir várias das realizações que marcaram este mandato”, disse, revelando que uma das metas que tem é “manter boas contas municipais, diminuir a dívida, liquidar o Programa de Apoio à Economia Local e pagar atempadamente a fornecedores e baixar a carga fiscal de famílias e empresas”.

Depois de revelar que está pronta para “esta grande missão", a autarca independente deu conta do “entusiasmo redobrado” com que assume a sua candidatura e da “vontade de servir este grande município". Mas nada disse sobre a querela que se abriu com o PS-Vila do Conde e que inviabilizou o apoio dos socialistas à sua recandidatura. "Este é um tempo novo. A partir de agora, deixa de fazer qualquer sentido continuar a falar do processo que foi rompido, só o farei em circunstâncias excepcionais", garantiu a autarca.

O principal adversário de Eliza Ferraz, António Caetano, será apresentado aos militantes na tarde de terça-feira na sede do partido, em Vila do Conde.

