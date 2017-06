Costa-marfinense Cheick Tioté morre após treino na China

Cheick Tioté, antigo internacional pela selecção da Costa do Marfim, morreu nesta segunda-feira, na China. O jogador, que representava desde o início do ano o Beijing Enterprises, terá desfalecido depois da sessão de treino, alegadamente devido a problemas cardíacos.

"Confirmo que o meu cliente morreu hoje depois de um treino com a sua equipa. Não podemos adiantar mais nada de momento e pedimos que respeitem a privacidade da família neste período difícil", adiantou o agente do jogador, Emanuele Palladino, através de um comunicado.

Tioté, um médio defensivo muito trabalhador, faria no próximo dia 21 de Junho 31 anos. Começou por jogar na Bélgica, no Anderlecht, seguindo depois para a Holanda (primeiro no Roda, por empréstimo, e mais tarde no Twente). Mas seria em Inglaterra que se afirmaria em pleno, ao serviço do Newcastle, clube pelo qual fez 138 jogos, entre 2010 e 2017.

O actual treinador do Newcastle, Rafa Benítez, já endereçou os pêsames à família (Tioté tem dois filhos e a mulher estará grávida do terceiro) e recordou o jogador como "um verdadeiro profissional, dedicado, e um grande homem".

Cheick Tioté chegou a defrontar Portugal na 1.ª jornada da fase de grupos do Mundial 2010, na África do Sul, a 15 de Junho desse ano. Foi titular no meio-campo (à imagem do que sucederia nas restantes partidas do torneio) nesse empate sem golos, tendo somado, entre 2009 e 2015, 52 jogos pela selecção costa-marfinense.

