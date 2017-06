ABC conquista pela 12.ª vez a Taça de Portugal de andebol

O ABC conquistou neste domingo, pela 12.ª vez, a Taça de Portugal de andebol, ao vencer na final o Sporting, campeão nacional, por 35-33, em Fafe, após prolongamento.

A formação bracarense vencia ao intervalo por 19-14, tendo o Sporting chegado à igualdade (30-30) no tempo regulamentar. No tempo extra, o guarda-redes do ABC exibiu-se a excelente nível e acabou por fazer a diferença.

O ABC reconquistou o troféu, dois anos depois, aproximando-se dos 'leões', dominadores do historial da Taça, com 15 títulos. Com esta derrota, o Sporting perdeu a oportunidade de concluir uma época perfeita, depois de ter conquistado o campeonato nacional e a Taça Challenge.

