CDS: caso do chefe das "secretas" é "grave” e tem de ser esclarecido

O vice-presidente da bancada do CDS, Telmo Correia, afirma que o CDS está a "acompanhar" com "preocupação" mas também com alguma "prudência" as revelações que têm sido feitas nos últimos dias sobre a passagem do (indigitado) secretário-geral das "secretas", José Júlio Pereira Gomes, em Timor-Leste em 1999.

"Vemos com preocupação um futuro secretário-geral do SIRP [Serviços de Informação da República Portuguesa] a receber uma série de críticas e de denúncias públicas que partem dentro do PS a que se somam declarações de jornalistas", disse ao PÚBLICO o deputado centrista. "È grave e tem de ser esclarecido. Há uma audição que é obrigatória e queremos ver isso esclarecido", acrescentou, referindo-se a uma audição parlamentar que ainda não foi marcada.

Esta semana, depois da indigitação de José Júlio Pereira Gomes por parte do Governo, um artido do DN e outro do PÚBLICO, referiam pormenores sobre a saída da comitiva portuguesa de Timor-Leste a 9 de Setembro de 1999 por decisão de José Júlio Pereira Gomes que, na altura, liderava a missão portuguesa de observação ao referendo popular do mesmo ano. A socialista Ana Gomes, então embaixadora em Jacarta, Indonésia, veio acusar o diplomata português de ter saído do território contra a vontade do Governo português, o que tem sido desmentido pelo próprio.

Telmo Correia disse não ter conhecimento directo dos factos, mas considerou que "os serviços não podem estar sujeitos a graus de dúvida e de incerteza".

