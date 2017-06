Homem de 29 anos morto a tiro perto de Viana do Alentejo

Um homem de 29 anos foi morto a tiro de caçadeira, esta sexta-feira, na Estrada Nacional (EN) 257, perto de Viana do Alentejo, no distrito de Évora, disseram à agência Lusa fontes da GNR e dos bombeiros.

Fonte da GNR indicou que o alegado autor dos disparos, um homem cuja idade não foi revelada, foi detido no local. Segundo a mesma fonte, "a vítima seguia num motociclo, na EN 257, quando foi abalroada por um veículo ligeiro, de onde saiu um homem com uma caçadeira que alvejou a vítima com vários disparos". O óbito do homem foi declarado no local.

A investigação deste caso passou para a alçada da Polícia Judiciária. Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou que o alerta foi dado às 18h26, tendo sido mobilizados para o local operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), de Évora, para além da GNR.

