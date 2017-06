Dois portugueses ganham segundo prémio do Euromilhões

O primeiro prémio do concurso desta sexta-feira do Euromilhões, um jackpot de cerca de 152 milhões de euros, saiu a um apostador no estrangeiro, informou a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O segundo prémio vai ser distribuído por sete apostadores, dois dos quais portugueses, que vão receber, cada um, mais de 290 mil euros.

Com o terceiro prémio foram apurados 23 apostadores, dois dos quais em Portugal, que vão receber, cada um, mais de 20 mil euros. O quarto prémio vai ser distribuído por 111 apostadores, 15 dos quais em Portugal, cabendo a cada um cerca de dois mil euros.

A combinação vencedora do concurso 44/2017 do Euromilhões, sorteada esta sexta-feira, é composta pelos números 8, 10, 24, 33, 42 e pelas estrelas 3 e 9.

Atenção: É possível verificar-se um engano na transcrição de um número. Consulte sempre as listas oficiais de resultados.

