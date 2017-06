Entre o Super Centeno, o Covfefe e as agências de rating, faz-se o retrato do país desta semana, em modo podcast. Também guardámos um espacinho para a Madonna, que se arriscava a sair - algo injustamente - das manchetes e do agenda setting. Participação especial de Dulce Salcedas.

O podcast do Inimigo Público também está disponível no iTunes e nas apps para podcasts.

