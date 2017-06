Warriors entram a ganhar na final da NBA

Toda a gente queria ver o espectáculo LeBron James vs Kevin Durant dentro do espectáculo maior que é uma final da Liga de Bastquebol profissional dos EUA (NBA) entre Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors, os dois emblemas mais cotados do momento. E o primeiro período não desiludiu quem esteve na Oracle Arena, em Oakland, casa dos Warriors, ou a ver pela TV. No final, sorriu Kevin Durant, que marcou 38 pontos e foi o melhor homem em campo, conduzindo os Warriors a uma clara vitória por 113-91.

Foi na segunda metade deste primeiro jogo do título (que se decide à melhor de sete partidas) que os Warriors descolaram em definitivo no marcador, chegando ao último quarto com uma confortável liderança de 21 pontos. Decisiva para tal distância pontual foram as 20 perdas de bola dos Cavaliers durante o encontro, um recorde negativo para um jogo da final da NBA.

"Não [estivemos mal] apenas no terceiro período, foi durante o encontro todo", resumiu LeBron James no final do jogo. "A começar por mim, que perdi várias bolas. Orgulho-me por não perder a bola, mas hoje aconteceu demasiadas vezes", sublinhou.

Questionado sobre o que foi diferente neste jogo, comparado com as finais de 2016, que os Cavaliers ganharam aos Warriors com uma revolta sensacional, James foi peremptório na resposta: "K.D. [Kevin Durant, que se juntou aos Warriors nesta época]"

"Temos de perceber como pará-lo, vai ser um duro desafio para nós", disse.

O segundo jogo da final joga-se no próximo domingo (madrugada de segunda em Portugal), de novo em Oakland.

