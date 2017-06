Antero Henrique confirmado como director desportivo do PSG

Está oficializado o vínculo de Antero Henrique ao Paris Saint-Germain (PSG). O clube francês confirmou nesta sexta-feira, através das redes sociais, ter incorporado o antigo dirigente do FC Porto nos quadros para desempenhar o cargo de director desportivo.

Aos 49 anos, Antero Henrique junta-se a um projecto milionário, que nos últimos anos tem sido financiado pelo qatari Nasser Al-Khelaifi. Como prioridades, o português terá a gestão do futebol profissional, nomeadamente a detecção, recrutamento e formação de talentos.

Depois de uma longa passagem pelo FC Porto, etapa iniciada em 1990 e que terminou em Setembro do ano passado, Antero Henrique chega a Paris, aos 49 anos, com créditos na estruturação de plantéis.

"Estou muito feliz e honrado pela confiança demonstrada por Nasser Al-Khelaifi. O PSG confia-me importantes responsabilidades desportivas, que tenciono assumir com muito rigor. Não posso esperar por colocar a minha experiência ao serviiço de um clube que se afirmou, em poucos ano, como um dos melhores da Europa", declarou Antero Henrique, citado pelo site oficial do egundo classificado da última edição da Ligue 1.

O dono do PSG também se mostrou satisfeito com a "aquisição", que procurará contribuir para repor o clube no topo da pirâmide francesa e reforçar o seu estatuto europeu. “É com grande satisfação que recebo Antero Henrique no seio do nosso clube. O Antero vai trazer-nos a sua experiência e o seu grande conhecimento do universo do futebol. Estamos confiantes na sua capacidade de ajudar o Paris Saint-Germain a atingir os objectivos ambiciosos que foram definidos. O nosso novo director desportivo é uma verdadeira referência na Europa. Tem uma personalidade e competências que permitirão ao clube afirmar-se sempre entre as instituições mais poderosas e respeitadas do desporto mundial”, assinalou Nasser Al-Khelaifi.

