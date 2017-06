Um presidente, seis dias, sete ilhas: Marcelo nos Açores

O Presidente da República inicia hoje uma visita a sete das nove ilhas dos Açores, começando pela mais pequena e menos povoada, o Corvo, de onde seguirá para as Flores, a ilha mais ocidental do arquipélago. A viagem dura seis dias e, pouco depois, Marcelo segue para o Brasil, México e Rússia, tudo no mês de Junho.

PUB

Marcelo Rebelo de Sousa estará nos Açores até terça-feira, 6 de Junho, e vai visitar, além do Corvo e das Flores, as ilhas Terceira, Pico, Graciosa, Faial e São Jorge, e todos os seus doze concelhos - embora evitando cerimónias formais nos municípios, por causa das eleições autárquicas deste ano.

Hoje, o chefe de Estado vai percorrer as duas ilhas do grupo ocidental e nos restantes cinco dias visitará as cinco ilhas do grupo central dos Açores, deslocando-se em avião militar, sempre acompanhado pelo presidente do Governo Regional, o socialista Vasco Cordeiro.

PUB

O chefe de Estado deverá chegar pelas 14h30 locais (15h30 em Lisboa) ao aeródromo do Corvo, onde terá à sua espera Vasco Cordeiro, a presidente da Assembleia Legislativa Regional, Ana Luís, e o Representante da República para a Região Autónoma dos Açores, Pedro Catarino.

No Corvo, que tem uma área de 17,1 quilómetros quadrados e cerca de 430 habitantes, Marcelo Rebelo de Sousa vai estar duas horas, segundo o programa divulgado, ocupadas com um passeio a pé, um encontro com o presidente do Governo Regional dos Açores, e uma visita à escola básica e secundária Mouzinho da Silveira.

Nesta escola, com 48 alunos, o Presidente vai plantar espécies endémicas, assinalando o Dia Mundial da Criança, e também, antecipadamente o Dia Mundial do Ambiente, que se celebra na segunda-feira. Depois, seguirá a pé para o aeródromo, com destino à ilha das Flores.

Nas Flores, onde tem chegada prevista para as 18h locais (mais uma hora em Lisboa), o Presidente da República vai conhecer o Museu da Fábrica da Baleia do Boqueirão e viajar até à Fajã Grande, para avistar, de um miradouro, num momento simbólico, o Ilhéu de Monchique, que é o ponto mais ocidental de Portugal.

O programa de hoje inclui ainda um jantar com as "forças vivas" das Flores e com os finalistas do ensino secundário da ilha, durante o qual serão servidas as tradicionais sopas das festas do Espírito Santo, com pão e carne de vaca, cuja confecção varia de ilha para ilha.

Esta visita aos Açores, a convite de Vasco Cordeiro, foi marcada propositadamente para que Marcelo Rebelo de Sousa estivesse presente na Sessão Solene do Dia da Região, 5 de Junho, no parlamento açoriano, na ilha do Faial.

De fora desta visita ficam as ilhas do grupo oriental, São Miguel e Santa Maria, que o Presidente da República deverá visitar mais tarde.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Marcelo Rebelo de Sousa tomou posse em 9 de Março do ano passado, mas evitou ir aos Açores em ano de eleições regionais, que se realizaram no dia 16 de Outubro de 2016, e que o PS venceu, com nova maioria absoluta.

Somente em Novembro, após a posse do novo Governo Regional, é que foram acertadas a primeira deslocação do Presidente da República aos Açores, que aconteceu no dia 21 de Maio, exclusivamente para as festas do Santo Cristo, e esta visita mais alargada.

PUB

PUB