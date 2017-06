José Luís Arnaut e António Mexia na reunião anual do Bilderberg

Começa esta terça-feira, em Chantilly (Vancouver), a conferência anual do Grupo Bilderberg, e há três portugueses entre os participantes, como já havia noticiado o Expresso: Durão Barroso, que sucedeu a Francisco Pinto Balsemão como representante português naquele poderoso grupo e é chairman da Goldman Sachs; José Luís Arnaut, antigo ministro-Adjunto de Durão Barroso, actual consultor da Goldman Sachs e sócio do escritório de advogados Rui Pena & Arnaut; e António Mexia, presidente da EDP e ex-ministro das Obras Públicas de Pedro Santana Lopes. Arnaut e Mexia cruzaram-se no executivo santanista, no qual o primeiro foi também ministro das Cidades.

A lista oficial dos 130 convidados está disponível no site das conferências e inclui outros nomes sonantes internacionais, sobretudo CEO de empresas multinacionais, como a Allianz, a Bayer, a Airbus ou a Ryanair. Mas há também quatro governantes europeus em funções - Luis de Guindos (ministro das Finanças espanhol), Anne-Catherine Berner (ministra dos Transportes e Comunicações da Finlândia), Søren Pind (ministro da Educação e da Ciência da Dinamarca) e Jeanine Hennis-Plasschaert (ministra da Defesa da Holanda) - e um canadiano - Bill Morneau (ministro das Finanças).

No comunicado emitido pela organização das Bilderberg Meetings, que existem desde 1954, este encontro anual servirá para discutir 13 pontos, entre os quais a nova administração dos EUA, as relações transatlânticas, a proliferação nuclear e do populismo, o papel da Rússia a nível internacional e o futuro da União Europeia, da China e do Próximo Oriente.

