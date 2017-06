Nuno Espírito Santo: "Prometo fazer o possível para agradar aos adeptos do Wolverhampton"

O treinador português Nuno Espírito Santo prometeu esta quinta-feira "fazer o que for possível para agradar aos adeptos do Wolverhampton", em declarações publicadas no site do clube da segunda divisão inglesa de futebol.

"Posso prometer muito trabalho e fazer o que for possível para agradar aos adeptos do Wolverhampton. Estou ansioso por começar a trabalhar", afirmou Nuno Espírito Santo, que esta época treinou o FC Porto, sem ter conquistado qualquer título.

O treinador observou que o clube inglês "dispõe de excelentes condições e de um projecto novo, que o tornará melhor", apesar de o Wolverhampton ter terminado o último campeonato da segunda liga inglesa no 16.º lugar. "Estou muito feliz por estar aqui e espero poder criar um bom ambiente de trabalho. Sei perfeitamente que o Wolves é um clube histórico. Mas queremos começar a construir um futuro", assinalou o técnico português.

Nuno Espírito Santo, que levou consigo o adjunto Rui Pedro Silva, o treinador de guarda-redes Rui Barbosa e o preparador físico António Dias, espera começar rapidamente a preparar a nova época, porque "a segunda liga inglesa é uma competição muito difícil". "O ambiente [em Inglaterra] é diferente de qualquer outra parte do mundo. Só há uma receita: trabalhar com afinco todos os dias e dar o melhor", afirmou o novo treinador do Wolverhampton, no qual jogam os portugueses Sílvio, Hélder Costa e Ivan Cavaleiro.

