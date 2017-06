Finais da NBA: encontro de titãs, parte III

Era uma final anunciada desde o primeiro dia da época regular. Pelo terceiro ano consecutivo, o título da Liga Norte-Americana de Basquetebol profissional (NBA) vai disputar-se entre os Golden State Warriors e os Cleveland Cavaliers. Para já, as contas estão empatadas em um título para cada lado, primeiro para os Warriors (2015), depois para os Cavs (2016), e segue-se agora o terceiro capítulo deste confronto de titâs. De um lado LeBron James e companhia, do outro Stephen Curry e Kevin Durant. Foi um aquecimento de sete meses que começa na próxima madrugada a ter o seu desfecho no jogo 1, em Oakland.

A NBA tem uma história longa de equipas dominantes e de rivalidades longas, mas nunca como nesta última época ficou tão vincada a diferença entre estes dois finalistas e as restantes 28 equipas da liga. Mais evidente foi o domínio dos Warriors no Oeste. Não só foram a melhor equipa da NBA pelo terceiro ano consecutivo na época regular, como nesta época, pela primeira vez na história da NBA, ultrapassaram os play-off sem qualquer derrota – 4-0 com os Portland TrailBlazers, 4-0 com os Utah Jazz, 4-0 com os San Antonio Spurs. Na Conferência Este, os Cavs, campeões em título, perderam a liderança para os Boston Celtics na última semana, mas mais que compensaram nos play-off – 4-0 com os Indiana Pacers, 4-0 com os Toronto Raptos e 4-1 com os Celtics.

Se de um lado está LeBron e a sua vontade de levar os Cavs a mais um títulos, do outro está o desejo de desforra de uma equipa que teve o título na mão, mas que desperdiçou uam vantagem de 3-1. E para evitar que a história se repetisse, conseguiram convencer Kevin Durant a mudar-se para a Califórnia, construindo aquela que muitos consideram ser uma das melhores equipas da história da NBA e a roçar o imbatível. Mas Durant, em busca do seu primeiro título, não dá nada por garantido, até porque Steve Kerr, o treinador, vai continuar ausente do banco, ainda com sequelas de uma operação às costas.

“Não podem esperar que nós estejamos naquela onde de ‘oh, somos uma grande equipa no papel e vamos ganhar de certeza’. Temos de fazer por isso”, diz Durant, que será aquele que mais vezes terá pela frente “King” James, para quem perdeu a única outra final que disputou, em 2012, contra os Miami Heat, quando estava nos Oklahoma City Thunder.

Para LeBron James, esta será a sua sétima final consecutiva, ele que já conquistou três títulos (dois nos Heat, um nos Cavs) e, aos 32 anos, quer continuar a ganhar. “Ambas as equipas estão melhores que no ano passado. E o que é que isso quer dizer? Ainda não sabemos.”

