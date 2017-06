É oficial: Ederson, o segundo guarda-redes mais caro de sempre

Era um dos elementos mais cobiçados do plantel do Benfica e foi o primeiro a despedir-se do clube, depois da conquista da Taça de Portugal. Ederson, guarda-redes que remeteu o multitulado Júlio César à condição de suplente, é desde a manhã desta quinta-feira jogador do Manchester City, numa transferência que faz do brasileiro o segundo mais caro guardião da história do futebol.

PUB

O negócio, que já se anunciava há dias e foi confirmado através de um comunicado do Benfica à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), ficou concluído por 40 milhões de euros. Um valor astronómico para um guarda-redes, se tivermos em conta que, nos últimos anos, os 22 milhões pagos pelo Bayern Munique ao Schalke para assegurar Manuel Neuer foram o montante mais elevado para um jogador daquela posição.

Ainda assim, o recordista deste ranking muito particular continua a ser o "eterno" Gianluigi Buffon, que em 2001 viu a Juventus pagar ao Parma um total de 54,2 milhões de euros: 38,7 saldados directamente e os restantes 15,5 correspondentes ao passe do médio italiano Jonathan Bachini, activo também envolvido no negócio.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Curiosamente, também o actual guardão da Juventus (e da selecção italiana) tinha 23 anos na altura da transferência, a mesma idade de Ederson, que regressou ao Benfica em 2015, depois de uma passagem pelos juniores, para se impor a meio da época, saltando para a titularidade graças a uma lesão de Júlio César, na véspera de um derby com o Sporting.

A partir de então, assumiu-se como indiscutível e foi sempre a primeira escolha de Rui Vitória, tendo recolhido um maior reconhecimento na sequência das boas prestações realizadas também na Liga dos Campeões. A convocatória para a selecção A do Brasil foi um prémio extra para um guarda-redes que tem agora um novo desafio, no campeonato mais competitivo do mundo.

Este negócio, apesar da expressão do montante, renderá ao Benfica apenas metade do valor total, já que os "encarnados" detêm somente 50% do passe do guarda-redes — 30% pertencem ainda ao Rio Ave (o anterior clube de Ederson) e 20% ao empresário Jorge Mendes. Nesta perspectiva, este acaba por ser um encaixe milionário para o clube de Vila do Conde, que vê entrar nos cofres nada menos do que 12 milhões de euros, uma soma superior ao habitual orçamento anual, que ronda os quatro milhões.

PUB

PUB