Vítor Pereira não conseguiu evitar descida do 1860 Munique

Há mais de duas décadas que o 1860 Munique não descia tão baixo: o emblema orientado por Vítor Pereira não conseguiu evitar a despromoção à III Bundesliga, regressando a este escalão 24 anos depois.

A última época em que o 1860 Munique tinha militado na terceira divisão foi 1992-93. O clube passou dez temporadas consecutivas na Bundesliga (entre 1994-95 e 2003-04) e estava há 13 épocas no segundo escalão. Este ano viu consumada a queda à III Bundesliga.

A equipa orientada por Vítor Pereira terminou o campeonato em antepenúltimo lugar e viu-se obrigada a enfrentar uma eliminatória com o Regensburg, terceiro classificado da III Bundesliga para disputar a derradeira vaga no segundo escalão. Vítor Pereira assumiu o comando técnico do 1860 Munique em Dezembro, com o clube já em situação complicada. Apesar de uma ligeira melhoria na fase inicial, não conseguiu evitar os lugares do fundo da classificação.

Após um empate 1-1 no terreno do adversário, o 1860 Munique não mostrou nesta terça-feira argumentos para contrariar o Regensburg e já perdia por 0-2 ao intervalo. Kolja Pusch e Marc Lais fizeram os golos dos visitantes, numa Allianz Arena praticamente lotada.

Apesar de ter lutado para inverter o rumo dos acontecimentos, a equipa de Vítor Pereira não foi capaz de evitar a derrota e a despromoção. A insatisfação dos adeptos fez-se sentir na recta final do encontro, com o arremesso de objectos para o relvado e a deflagração de artefactos pirotécnicos a obrigar à interrupção da partida durante mais de dez minutos.

Para o Regensburg esta subida de divisão significa a segunda promoção consecutiva e um regresso à II Bundesliga após quatro anos de ausência. O clube já por lá tinha passado em 2012-13, mas viveu alguma turbulência desde então, incluindo uma passagem pelas competições regionais em 2015-16. A equipa subiu na época passada à III Bundesliga e agora ruma à segunda divisão.

